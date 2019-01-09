Минкомсвязи потребовало хранить данные по «закону Яровой» на отечественном оборудовании для защиты от «закладок»

Минкомсвязи разработало поправки в правила хранения данных пользователей по . В проекте постановления правительства сказано, что системы хранения данных должны быть произведены в России.

Новые правила вступят в силу через полгода после того, как проект Минкомсвязи будет утвержден правительством. В министерстве отметили, что отечественное оборудование поможет в том числе защититься от , которые могут быть в иностранных системах хранения данных.

Ранее Reuters выяснил, что операторы связи вынуждены использовать иностранное оборудование, так как нужных российских устройств нет.