Минкомсвязи потребовало хранить данные по «закону Яровой» на отечественном оборудовании для защиты от «закладок»
Минкомсвязи разработало поправки в правила хранения данных пользователей по «закону Яровой». В проекте постановления правительства сказано, что системы хранения данных должны быть произведены в России.
Новые правила вступят в силу через полгода после того, как проект Минкомсвязи будет утвержден правительством. В министерстве отметили, что отечественное оборудование поможет в том числе защититься от «закладок», которые могут быть в иностранных системах хранения данных.
Ранее Reuters выяснил, что операторы связи вынуждены использовать иностранное оборудование, так как нужных российских устройств нет.
«Проект постановления направлен на обеспечение информационной безопасности российской инфраструктуры связи в условиях санкционной политики, проводимой западными странами в отношении Российской Федерации, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования», — сказано в пояснительной записке.