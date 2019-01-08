Адвокат Наталья Весельницкая, встречавшаяся с сыном Трампа перед выборами, стала фигурантом нового уголовного дела в США
Российскому адвокату Наталье Весельницкой в Нью-Йорке предъявлены официальные обвинения в попытке препятствования расследованию об отмывании денег компанией Prevezon Holding.
Как говорится в обвинительном заключении, в ходе расследования дела Минюст США запрашивал содействия у властей России, но получил отказ. В полученном ответе содержались утверждения о невиновности обвиняемых и о том, что в действительности к отмыванию денег был причастен сам Уильям Браудер, обвинявший Prevezon в преступлениях. Американское следствие считает, что Весельницкая тайно помогала российской прокуратуре готовить текст документа — это нарушало закон, так как в этом деле она была адвокатом Prevezon Holding.
Дело напрямую не связано с встречей в Трамп-тауэр, но обвинение можно рассматривать как подтверждение, что у Весельницкой есть связи с высокопоставленными представителями российских властей (англ. яз.).