В Саудовской Аравии обязали оповещать женщин о разводе. По СМС

В Саудовской Аравии с 6 января суды обязали рассылать женщинам СМС о том, что их брак расторгнут.

Новые правила, как указывают местные адвокаты, направлены против «тайных разводов», при которых брак расторгался по инициативе мужчины, а женщина не знала о своем новом статусе.

Обязательное оповещение женщин о разводах, отмечает BBC News, считается одной из социальных и экономических реформ, проводимых наследником Мохаммедом бин Салманом.

Ранее в рамках реформ в Саудовской Аравии женщинам, в частности, разрешили посещать футбольные матчи (их пускают на специальные «семейные трибуны») и водить автомобиль (с разрешения мужа или опекуна).

Правозащитники, в свою очередь, считают такие реформы недостаточными. Женщины в Саудовской Аравии, указывают они, по-прежнему лишены многих прав, например, они не могут самостоятельно принимать решение о том, чтобы выйти замуж, получить паспорт или поехать за границу.