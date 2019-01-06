Соучредитель PrimaMedia Алексей Мигунов отверг обвинения в изнасиловании журналистки Екатерины Федоровой

Соучредитель холдинга PrimaMedia Алексей Мигунов отрицает обвинения в изнасиловании журналистки проекта «Сибирь.Реалии» Екатерины Федоровой.

«Я заявляю: никакого насилия и изнасилования не было. Есть манипуляция фактами, есть много вымысла в собственных интересах так называемой „жертвы“, много лжи», — написал Мигунов в фейсбуке, не став раскрывать свою версию произошедшего между ним и журналисткой.

Он также утверждает, что после того, как журналистка обвинила его в изнасиловании, «получил несколько сообщений от тех, кто также стал жертвой общения с Екатериной [Федоровой], но откупился деньгами».

Мигунов предположил, что речь может идти о попытке дискредитации компании, учредителем которой он является, добавив, что вместе с юристами изучает возможность ответных «правовых действий».

Журналистка проекта «Сибирь.Реалии» Екатерина Федорова в начале января написала в фейсбуке, что ее 13 октября изнасиловал и нанес телесные повреждения соучредитель холдинга PrimaMedia Алексей Мигунов. Федорова заявила, что не стала обращаться в полицию, так как знала, что Мигунов «сможет замять любое дело», а также «была не способна пережить еще одну порцию боли и унижения», но сфотографировала побои.