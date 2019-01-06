Илон Маск анонсировал первый полет Crew Dragon к МКС в феврале
Первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции намечен на февраль, объявил в твитере основатель компании SpaceX Илон Маск. Корабль отправится в первый полет без экипажа.
«Примерно месяц до первого испытательного орбитального полета Crew Dragon», — написал Маск.
Ранее сообщалось, что первый полет с двумя астронавтами на борту Crew Dragon совершит в июне 2019 года. Остаются ли эти планы в силе, пока не уточняется.
Crew Dragon — пилотируемый корабль, разработанный SpaceX для доставки экипажей на МКС.
Первоначально планировалось, что первый тестовый полет Crew Dragon к МКС состоится в декабре 2018 года, однако позже было объявлено о переносе сроков.
В настоящий момент единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию являются российские корабли «Союз».
SpaceX успешно запускает к МКС грузовые корабли Dragon.