Илон Маск показал пилотируемый корабль Crew Dragon

Основатель SpaceX Илон Маск показал окончательный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon, предназначенного для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС). Фото Crew Dragon Маск опубликовал в своем твиттере 21 мая.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw — Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2018

Предполагается, что после завершения основных тестов в SpaceX корабль Crew Dragon в августе будет направлен на космодром на мысе Канаверал для дальнейших испытаний.

В 2024 году, заявляли в SpaceX, Crew Dragon планируется использовать для отправки экспедиции к Марсу.