Илон Маск показал пилотируемый корабль Crew Dragon
Основатель SpaceX Илон Маск показал окончательный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon, предназначенного для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС). Фото Crew Dragon Маск опубликовал в своем твиттере 21 мая.
SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw— Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2018
Предполагается, что после завершения основных тестов в SpaceX корабль Crew Dragon в августе будет направлен на космодром на мысе Канаверал для дальнейших испытаний.
В 2024 году, заявляли в SpaceX, Crew Dragon планируется использовать для отправки экспедиции к Марсу.
Crew Dragon разрабатывается с 2013 года. Предполагается, что корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа или четверых человек и груз. В SpaceX планируют, что Crew Dragon удастся возвращать на Землю и использовать повторно.
В настоящий момент единственным средством доставки экипажей на МКС являются российские корабли «Союз».
SpaceX успешно доставляет грузы на МКС на кораблях Dragon и занимается выводом спутников на орбиту.