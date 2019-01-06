Эксперты назвали самыми выгодными в 2018 году вложения в доллары

Наибольший рублевый доход в 2018 году инвесторы могли получить, купив американскую валюту и положив ее на банковский депозит, пишет РБК.

За год доллар подорожал на 20,6%. Дополнительный доход можно было бы получить, положив доллары на депозит — средние ставки по годовым долларовым вкладам в 15 крупнейших банках в январе находились на уровне 1,29%.

Худший результат показали криптовалюты. Так, биткоин за год подешевел в 4,4 раза.

В 2017 году, по данным РБК, наиболее выгодными из широкодоступных инвестиций были вложения в евро.

В 2018 году курс российской валюты несколько раз резко снижался. Падение курса рубля связывали в основном с новыми санкциями в отношении России.