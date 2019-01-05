В Конгресс США внесли резолюцию о восстановлении санкций против компаний Дерипаски

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер внес в Конгресс резолюцию, направленную против решения Минфина США о снятии санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

Как сообщает The New York Times, чтобы сохранить санкции в отношении компаний, подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске, резолюцию необходимо принять до 18 января. Прежде чем документ поступит на подпись к президенту США, резолюцию должно поддержать большинство в обеих палатах Конгресса.

Минфин США в декабре 2018 года направил в Конгресс письмо о том, что 18 января с компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+ снимут санкции. В письме отмечалось, что в отношении Олега Дерипаски санкции сохранятся.