В Грозном приостановили продажу билетов на фильм о корейской поп-группе BTS. В декабре показ отменили в Махачкале

Кинотеатр «Киностар» в Грозном объявил в инстаграме, что приостановил продажу билетов на фильм-концерт «Love Yourself» корейской поп-группы BTS.

В кинотеатре не уточнили, почему перестали продавать билеты. Как сообщает «Кавказский узел», это произошло после критики со стороны пользователей соцсетей, назвавших показ фильма оскорблением чеченского народа.

Премьера фильма «Love Yourself» в кинотеатрах по всему миру пройдет 26 января 2019 года.

В декабре 2018 года показ фильма «Love Yourself» отменили в Махачкале из-за угроз блюстителей нравственности.