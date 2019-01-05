Константинопольский патриарх предоставил независимость украинской церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (церковный указ) о предоставлении православной церкви Украины, сообщает «Громадське».

Варфоломей подписал документ в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле. 6 января томос передадут представителям украинской церкви.

В Русской православной церкви заявили, что подписанный томос не обладает никакой канонической силой.

Прежде единственной канонической (то есть признаваемой другими православными церквями) православной церковью на Украине была УПЦ Московского патриархата.

В декабре 2018 года в Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь. Ее возглавил 39-летний митрополит Епифаний, служивший в Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Новая православная церковь на Украине была учреждена Константинопольским патриархатом. Из-за этого Русская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата разорвали отношения с Константинополем.