СК: все части завалов в Магнитогорске проверены, следов взрывчатки на них нет

Следственный комитет отчитался об окончании осмотра частей завалов, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. «Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено», — сообщила представитель СК Светлана Петренко.

При этом она подчеркнула, что следователи продолжают отрабатывать все версии случившегося, не уточнив, о каких именно версиях идет речь.

В результате взрыва в подъезде жилого дома в Магнитогорске погибли 39 человек. По основной версии, в подъезде взорвался бытовой газ.

1 января издания Znak.com и «74.ru» рассказали, ссылаясь на неназванные источники, что причиной взрыва мог быть теракт. Издания утверждали, что предполагаемых террористов затем застрелили в автобусе. В МВД сообщили, что автобус в Магнитогорске взорвался из-за неисправного газового оборудования, погибли три человека.