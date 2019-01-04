Американец, арестованный в Москве по обвинению в шпионаже, оказался также гражданином Великобритании и Канады

Американец Пол Уилан, которого в Москве по обвинению в шпионаже, является также гражданином Великобритании, пишет The Times. В МИД страны изданию сказали, что запросили консульский доступ к «британцу, задержанному в России», не называя имени.

Уилан родился в Канаде в семье британцев. Его брат-близнец Дэвид Уилан не смог подтвердить CBC, сохранил ли тот канадское гражданство. При этом в МИД Канады заявили, что «гражданин Канады был задержан в России». Имени Уилана там также не назвали.

Ранее только Госдепартамент США рассказывал об оказании поддержки Полу Уилану.

Обновление. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила «Интерфаксу», что британская сторона обратилась с запросом на консульское посещение Уилана.