«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана задержали при получении секретного списка сотрудников спецслужб
Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан с поличным после получения флэш-карты со списком сотрудников одного из секретных ведомств. Как рассказал «Росбалту» источник в спецслужбах, перечень сотрудников составляет государственную тайну и уже давно интересует американские спецслужбы.
Сам Уилан, по словам собеседника агентства, занимался разведывательной деятельностью около десяти лет — он знакомился с россиянами на форумах в интернете под видом человека, интересующегося российской жизнью и культурой. После этого он пытался подружиться с теми, кто мог обладать потенциально интересной для американских спецслужб информацией.
Как рассказал «Росбалту» источник в российских спецслужбах, операция по задержанию Пола Уилана проходила в его номере в гостинице «Метрополь».
Уилана задержали 31 декабря, однако официально подробности операции не сообщались. 2 января к нему допустили американских дипломатов.