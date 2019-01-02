ТАСС: в Магнитогорске приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения стены

Обновление. В пресс-службе МЧС пояснили, что спасатели не остановили разбор завалов, а работают вручную, без привлечения техники.

В Магнитогорске спасатели приостановили разбор завалов на проспекте Карла Маркса из-за угрозы обрушения стены дома, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Мы вынуждены были прекратить работу буквально полчаса назад, потому что стена начала сильно вибрировать. Люди отведены, принято решение демонтировать стену», — сказал замглавы регионального управления МЧС Вадим Трунов.

За ночь и первую половину дня спасатели достали из-под обломков тела девяти погибших. В общей сложности подтверждена гибель 20 человек; к моменту объявления о приостановке работ сообщалось о 18 погибших.