Россия пустила американских консулов к подозреваемому в шпионаже гражданину США

Россия 2 января предоставила США консульский доступ к американцу Полу Уилану, который был задержан по подозрению в шпионаже. Об этом CNN сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

48-летний Пол Уилан — бывший американский морпех, о задержании которого при совершении «шпионской акции» перед Новым годом объявила ФСБ. В чем именно заключалась акция, неизвестно.

В последние годы Уилан был начальником службы безопасности производителя автомобильных деталей BorgWarner. По словам его родных, он приехал в Москву на свадьбу сослуживца. Подробнее о задержанном американце — здесь.