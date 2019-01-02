«Не верьте этим слухам». Губернатор отверг связь между обрушением дома и взрывом в микроавтобусе в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что между обрушением жилого дома и взрывом в микроавтобусе в Магнитогорске нет связи.

«Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят [связанными между собой], а вообще все по-другому», — заявил он.

О связи двух происшествий писали со ссылкой на источники региональные издания Znak.com и 74.ru. Согласно их публикациям, микроавтобус, в котором находились три человека, сгорел 1 января в результате перестрелки силовиков с террористами, якобы причастными ко взрыву в жилом доме утром накануне.