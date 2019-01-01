Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения перехода
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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора Парка Горького Марину Люльчук. По словам Собянина, именно недоработка администрации парка привела к обрушению пешеходного моста над катком в новогоднюю ночь.
В больницах, добавил мэр, остаются 12 человек, которые получили травмы. Всем пострадавшим выплатят компенсации «до 500 тысяч рублей».
Обновление. В департаменте культуры «Интерфаксу» подтвердили, что Люльчук уволена. Обязанности директора парка будет временно исполнять руководитель объединенной дирекции «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев.
Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку.