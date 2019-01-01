Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения перехода

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора Парка Горького Марину Люльчук. По словам Собянина, именно недоработка администрации парка привела к обрушению пешеходного моста над катком в новогоднюю ночь.

В больницах, добавил мэр, остаются 12 человек, которые получили травмы. Всем пострадавшим выплатят компенсации «до 500 тысяч рублей».

Обновление. В департаменте культуры «Интерфаксу» подтвердили, что Люльчук уволена. Обязанности директора парка будет временно исполнять руководитель объединенной дирекции «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев.