В Парке Горького в Москве обрушился переход. Пострадали пять человек
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В Парке Горького в Москве обрушился деревянный мост. По информации источников «Интерфакса», пострадали пять человек.
«Во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений рухнула конструкция деревянного моста», — рассказал один из источников агентства. Люди упали с высоты пять метров.
По информации агентства «Москва», на место происшествия прибыли три машины скорой помощи и одна машина МЧС, которые эвакуировали пострадавших. В МЧС рассказали, что прибывшие на место отряды спасателей не привлекались ни к каким работам.
В пресс-службе столичной мэрии рассказали о «поломке оборудования», которая затронула «несколько квадратных метров ледовой площадки». За помощью обратились 13 человек.