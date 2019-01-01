В Парке Горького в Москве обрушился переход. Пострадали пять человек

В Парке Горького в Москве обрушился деревянный мост. По информации источников «Интерфакса», пострадали пять человек.

«Во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений рухнула конструкция деревянного моста», — рассказал один из источников агентства. Люди упали с высоты пять метров.

По информации агентства «Москва», на место происшествия прибыли три машины скорой помощи и одна машина МЧС, которые эвакуировали пострадавших. В МЧС рассказали, что прибывшие на место отряды спасателей не привлекались ни к каким работам.

В пресс-службе столичной мэрии рассказали о «поломке оборудования», которая затронула «несколько квадратных метров ледовой площадки». За помощью обратились 13 человек.