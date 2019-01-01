Опознаны пятеро погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Опознаны пятеро погибших в результате взрыва газа и обрушения части многоэтажного жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперативного штаба, созданного для проведения поисковых работ.

Всего из-под завалов извлечены тела семи человек. В МЧС сообщили, что судьба еще 37 человек остается неизвестной.

Поисковые работы на месте обрушения продолжаются больше суток. Пресс-служба МЧС сообщила, что вывезены 37 самосвалов с обломками дома общим объемом 370 кубометров.

Поисковые работы осложняются тем, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения поврежденных конструкций дома.

Подробнее об обрушении дома в Магнитогорске В Магнитогорске в 10-этажном доме взорвался газ. Судьба десятков человек неизвестна