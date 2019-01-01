Под завалами дома в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка

В Магнитогорске спасатели нашли под живого 11-месячного ребенка, написал в телеграме губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сейчас для него готовят реанимацию.

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«Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — написал Дубровский. Как отмечает «Верстов.Инфо», плач ребенка услышали собаки.

В МЧС «Интерфаксу» рассказали, что это девочка. При этом тетя десятимесячного Ивана Фокина сказала «74.ru», что спасатели нашли ее племянника. Губернатор Дубровский также сообщил, что спасатели нашли мальчика.

Состояние ребенка оценили как тяжелое. У него зафиксировали серьезное обморожение и закрытую черепно-мозговую травму.

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