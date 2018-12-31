В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Обнаружены трое погибших

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Взрыв, по предварительным данным, произошел в 6:00 по местному времени (4:00 по Москве).

В МЧС рассказали, что пока известно о трех погибших. Всего под завалами обнаружили 16 человек. В Минздраве сообщили, что в больницы направлены трое пострадавших с травмами средней тяжести, в том числе один ребенок.

При этом в МЧС сообщают, что в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.