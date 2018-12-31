Замгубернатора Челябинской области: после взрыва газа в Магнитогорске неизвестна судьба 79 человек
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Судьба 79 человек остается неизвестной после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя губенатора Челябинской области Олега Климова.
«Из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Непонятна судьба 79 человек», — сказал Климов журналистам.
Обрушение подъезда в десятиэтажном доме по адресу проспект Карла Маркса, 164 произошло рано утром 31 декабря. По основной версии, произошел взрыв бытового газа.
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