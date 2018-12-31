Опубликован список жильцов дома в Магнитогорске, которые числятся пропавшими без вести после взрыва газа

МЧС распространило список жильцов дома в Магнитогорске, с которыми не удалось выйти на связь после взрыва газа и обрушения одного из подъездов. В частности, список опубликовало местное издание «Верстов. Инфо». Всего в списке 35 имен.

Глава МЧС России Евгений Зиничев ранее сообщил, что под завалами дома могут находиться от 36 до 40 человек. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский говорил, что неизвестной остается судьба 35 человек, в том числе семи детей.

Обновление. На официальном сайте администрации Магнитогорска опубликован список пропавших, в котором указаны 42 человека. Имен и фамилий двоих нет — они указаны как «два жильца квартиры 315».

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске произошел около шести часов утра по местному времени 31 декабря. В результате обрушилась целая секция здания. Из-под завалов извлечены тела четырех погибших. По словам главы МЧС, поисковые работы осложнены тем, что остается угроза дальнейшего обрушения конструкций, которые пострадали при взрыве.

Подробнее об обрушении дома в Магнитогорске В Магнитогорске в 10-этажном доме взорвался газ. Судьба десятков человек неизвестна