Twitter обсудит с Роскомнадзором вопрос хранения данных в России. Компании грозили штрафом в пять тысяч рублей

Представители компании Twitter согласились в январе 2019 года провести встречу с руководством Роскомнадзора для того, чтобы обсудить исполнение законодательства о на территории России. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Роскомнадзора, пообещав позднее сообщить о дате встречи.

Ранее глава ведомства Александр Жаров пообещал оштрафовать компании Facebook и Twitter на пять тысяч рублей, если они не перестанут хранить данные россиян за границей. При этом он утверждал, что Роскомнадзор не станет требовать блокировки социальных сетей.