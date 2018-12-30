Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar. Его ранее судили за изнасилование

Полиция задержала мужчину, которого подвозила на своей машине из Москвы в Тулу пропавшая директор ресторана Burger King Ирина Ахматова. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время попутчика женщины допрашивают.

Задержание подозреваемого также подтвердили ТАСС в управлении Следственного комитета по Москве.

29-летняя Ирина Ахматова, которая возглавляет два столичных ресторана Burger King, пропала 23 декабря по пути из Москвы в Тулу. Она поехала в Тулу на своей машине навестить родителей и по дороге подобрала через сервис BlaBlaCar попутчика. Как выяснилось впоследствии, им оказался ранее судимый за изнасилование и мошенничество.

Автомобиль Ахматовой был найден 27 декабря возле торгового центра в Ярославле. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. «Московский комсомолец» сообщал, что мужу пропавшей звонили неизвестные с требованием выкупа за супругу. В полиции считают, что это мошенники.