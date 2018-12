Компьютерный вирус нарушил выпуск американских газет

Сразу несколько крупных американских газет не смогли выпустить свои субботние номера из-за компьютерного вируса, поразившего типографии Лос-Анджелеса и издательство Tribune Publishing в Чикаго, сообщает Associated Press.

Так, из-за технических проблем не были напечатаны тиражи Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune. Газеты Chicago Tribune и The Baltimore Sun вышли с нарушением верстки, а выпуски The New York Times и The Wall Street Journal были доставлены читателям с задержкой, добавляет CNN.

По данным представителей Los Angeles Times, кибератака на типографии, использующие одно и то же программное обеспечение, была осуществлена злоумышленниками внутри США.

Вероятно, сбой повлияет на выпуск и воскресных изданий СМИ. Издательство Tribune Publishing оповестило о кибератаке ФБР.