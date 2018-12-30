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Автомобильные номера привяжут к месту регистрации владельцев

Правительство России
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Правительство РФ опубликовало проект постановления, устанавливающий новые правила регистрации транспортных средств.

Согласно документу, при постановке машины на учет автовладелец сможет получить номера только того региона, в котором он сам зарегистрирован. При этом зарегистрировать автомобиль можно будет в любом отделении ГИБДД.

Постановление вступит в силу 4 августа 2019 года.

Принцип привязки автономеров к конкретному региону действовал в СССР и России до октября 2013 года. Источники «Коммерсанта» утверждают, что к этой практике решено вернуться потому, что сейчас инспекторы ГИБДД при надзоре за движением не могут достоверно определить, к какому региону принадлежит автомобиль, чем нередко пользуются преступники.

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