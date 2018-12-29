Здоровье и мир во всем мире. ВЦИОМ назвал главные просьбы россиян к Деду Морозу

Большая часть россиян в письме Деду Морозу попросила бы здоровья себе, своим близким и остальным людям. Такой ответ на соответствующий вопрос ВЦИОМ дали 37% респондентов.

Каждый десятый россиянин (10%) пожелал бы мира во всем мире, примерно столько же (9%) — денег и материального благополучия. Повышения зарплаты, карьерного роста и благополучия для всех людей попросили бы по 5% опрошенных.

Среди других вариантов (вопрос предусматривал открытый ответ) респонденты называли смену правительства, низкие проценты по ипотеке, улучшение работы госорганов и переезд на ПМЖ в другую страну (по 1%).