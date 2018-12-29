Участник «Монти Пайтон» Майкл Пэйлин стал рыцарем

Участник , актер Майкл Пэйлин стал кавалером британского рыцарского ордена Святых Михаила и Георгия.

75-летний актер, известный также как автор многочисленных фильмов и книг о путешествиях, был представлен к рыцарству британским МИДом за службу в области «путешествий, культуры и географии».

Майкл Пэйлин — первый участник «Монти Пайтон», ставший рыцарем.

В Великобритании в канун нового года награды разного уровня получили более тысячи человек. Среди них, в частности, 69-летняя супермодель Твигги, ставшая дамой-командором Британской империи.

В фильме «Монти Пайтон и Священный Грааль» Майкл Пэйлин сыграл двух рыцарей — рыцаря Круглого стола сэра Галахада и лидера «рыцарей, говорящих Ни».