РЖД начнет продавать невозвратные билеты на поезда 20 января

Продажа невозвратных билетов на поезда дальнего следования начнется в России 20 января, сообщила пресс-служба РЖД.

Тариф будет действовать для спальных вагонов, купе и вагонов с сидячими местами. Первое время он будет доступен на пилотных маршрутах (каких именно, не уточняется).

По сообщению Минтранса, невозвратные билеты будут на 10-20% дешевле обычных. Пассажиры смогут вернуть эти билеты лишь в исключительных случаях — из-за внезапной болезни или смерти кого-то из попутчиков.

Законопроект, позволяющий продавать невозвратные билеты на поезда, был принят в 2018 году.