Госдума разрешила продавать невозвратные билеты на поезда

Госдума
11:15, 3 апреля 2018
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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий невозвратные билеты на поезда дальнего следования.

Соответствующие изменения вносятся в «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Предполагается, что получить деньги за неиспользованные билеты, купленные по невозвратным тарифам, можно будет только «в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами».

Также предусмотрен возврат «в случае отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в билете».

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2019 года. До этого документ должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Законопроект о невозвратных билетах на поезда дальнего следования, подготовленный Минтрансом, был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года. В первом чтении его приняли в марте 2015 года, второе чтение прошло в марте 2018 года.
РЖД после того, как законопроект в 2014 году был внесен в Госдуму, сообщало, что готово снизить на 10-20% цену на невозвратные билеты на поезда дальнего следования, но на первом этапе лишь в купейных вагонах и вагонах СВ.
Невозвратные билеты на авиарейсы разрешены в России с 2014 года. В 2017 году авиакомпаниям разрешили продавать невозвратные билеты без багажа.
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