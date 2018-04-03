Госдума разрешила продавать невозвратные билеты на поезда

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий невозвратные билеты на поезда дальнего следования.

Соответствующие изменения вносятся в «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Предполагается, что получить деньги за неиспользованные билеты, купленные по невозвратным тарифам, можно будет только «в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами».

Также предусмотрен возврат «в случае отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в билете».

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2019 года. До этого документ должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.