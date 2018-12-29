Националиста Тесака приговорили к 10 годам строгого режима

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак.

Марцинкевич и несколько его соратников из движения «Реструкт» предстали перед судом за акции «Оккупай-наркофиляй», в ходе которых они нападали на предполагаемых наркоторговцев, один из которых умер. Их обвиняли в ряде преступлений, в том числе в разбое, хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

В 2017 году Тесак был приговорен к девяти годам, но затем дело направили на новое рассмотрение.