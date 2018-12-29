Белый дом опроверг слухи о выводе войск из Афганистана

Президент США Дональд Трамп не давал распоряжение Пентагону о выводе американских войск из Афганистана. Об этом агентству Bloomberg заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Гарретт Марки.

Генерал Скотт Миллер, командующий международным военном контингентом в Афганистане, также подтвердил, что не получал подобного приказа.

21 декабря американские СМИ со ссылкой на неназванных чиновников сообщили, что Пентагон, спустя 17 лет после ввода войск в Афганистан, планирует отозвать около семи тысяч из 14 тысяч дислоцированных в стране американских военнослужащих.

В тот же день стало известно об отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса. СМИ связывали его уход с недовольством планами Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии и Афганистана.