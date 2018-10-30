«ВКонтакте» и YouTube заблокировали фанатский клип Оксимирона. В нем увидели причину нападения на керченский колледж

Видеосервис YouTube и соцсеть «ВКонтакте» заблокировали для просмотра российскими пользователями неофициальный клип на песню рэпера Оксимирона «Последний звонок».

При попытке открыть несколько копий ролика на ютьюбе появляется плашка о том, что просмотр в России запрещен по требованию государственных органов. В пресс-службе «ВКонтакте» изданию TJournal заявили, что ролик блокируется по требованию Роскомнадзора из-за пропаганды насилия. Сама песня доступна для прослушивания в сервисах.

В заблокированном фанатском ролике использовались кадры из эстонского фильма 2007 года «Класс», снятого по мотивам нападения на американскую школу .

21 октября на это видео пожаловалась в Роскомнадзор общественная активистка . По ее мнению, текст песни «Последний звонок» и клип на нее спровоцировали , в результате которого погибли 20 человек.

Сам фильм «Класс» официально в России не запрещен и доступен для просмотра на YouTube и во «ВКонтакте».