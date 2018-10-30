Суд в Перми оставил в силе приговор пенсионеру за выращивание 467 кустов мака. Тот думал, что на огороде появились сорняки

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор 64-летнему пенсионеру Игорю Трошеву, осужденному на один год условно за выращивание мака, сообщает ТАСС.

В ходе заседания гособвинение просило изменить категорию преступления на менее тяжкую и освободить мужчину «по нереабилитирующим обстоятельствам», сообщил адвокат пенсионера Егор Михайлов. Защита с этим не согласилась, поскольку Трошев не признает вину.

Адвокат намерен подать кассационную жалобу в президиум краевого суда и обжаловать решения судов первой и второй инстанций.

В сентябре суд в Пермском крае приговорил Игоря Трошева к одному году лишения свободы условно после того, как на его земельном участке изъяли 467 кустов мака. Обвинение настаивало, что пенсионер сознательно выращивал опийный мак. Трошев утверждал, что мак вырос случайно после того, как он завез новый грунт. После общественного обсуждения дела прокуратура попросила пересмотреть приговор.