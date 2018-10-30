США отправят пять тысяч солдат на границу с Мексикой. Туда идут семь тысяч мигрантов из Гондураса

Пентагон дополнительно направит 5,2 тысячи военнослужащих на охрану границы США с Мексикой на фоне приближения к границе большой группы мигрантов из стран Центральной Америки.

Как говорится в официальном заявлении Пентагона, вместе с военнослужащими патрулирование границы будет усилено вертолетами и дронами.

Несколько дней назад стало известно, что по территории Мексики к границе США направляется группа из примерно семи тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

Президент Дональд Трамп в твиттере призвал мигрантов повернуть назад, подчеркнув, что США «не впускают людей в страну незаконно». Он также пригрозил лишить центральноамериканские страны финансовой помощи.