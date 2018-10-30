Санкции России в отношении Украины затронут 360 компаний и 50 физических лиц

Правительство РФ заканчивает работу над постановлением о санкциях в отношении Украины. В санкционный список попадут около 360 украинских компаний и более 50 физических лиц. Об этом пишут «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в кабинете министров.

Собеседник агентств не назвал фамилии людей, попавших в санкционный список, но отметил, что «там будет много интересных открытий для граждан Украины», которые увидят, что «некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами… не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины. Документ поручал правительству разработать конкретные ограничительные меры и составить список людей и компаний, которые под них попадут. Указ уже вступил в силу; он подлежит отмене, если Украина откажется от санкций в отношении российских компаний и граждан.