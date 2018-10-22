Путин поручил ввести санкции в отношении Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение «специальных экономических мер» в связи с недружественными действиями Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В указе не говорится, о каких мерах идет речь — их еще предстоит разработать правительству. Также документ поручает составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых эти меры будут применяться.

Указ вступает в силу с 22 октября и, как сказано в документе, подлежит отмене, если Украина откажется от «ограничительных мер» в отношении граждан и юридических лиц РФ.

Владимир Путин в июне подписал закон о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран.

В июле «Коммерсант» со ссылкой на источник в Белом доме написал, что правительство России начало подготовку президентского указа о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины. Сообщалось, что санкции будут подразумевать блокировку активов участников списка в РФ и запрет на вывод капитала.

В настоящее время в санкционных списках Украины находятся около 1700 физических и около 700 юридических лиц; большинство из них — из России.