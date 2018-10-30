Прокуратура закрыла дело активистки, вскрывшей вены на полицейской выставке. Ее обвиняли в хулиганстве

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении активистки «Другой России» Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на полицейской выставке.

Как сообщает «Правозащита Открытки», в течение дня Шалину должны выписать из больницы.

Шалина вскрыла вены на выставке «Интерполитех» 25 октября. Перед этим она залезла на выставленный автозак, раскидала листовки со словами «ФСИН — это ад». Уголовное дело против нее возбудили по статье о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН».