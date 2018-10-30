ФСБ задержала сотрудника погранслужбы за продажу закрытой базы данных, в которой нашли Петрова и Боширова

ФСБ провела массовые мероприятия в отношении частных сыщиков и государственных служащих, продающих информацию из закрытых баз данных. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, в общей сложности было проведено более 60 обысков.

По словам источника, были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС. «Первый, как полагают, продал информацию о перемещении за границу [Александра] Петрова, [Руслана] Боширова и ряда других лиц», — рассказал собеседник агентства.

Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются властями Великобритании в отравлении Сергея Скрипаля. Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждалось, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. Расследования опирались на выписки из различных закрытых баз данных.