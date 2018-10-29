В цирке на Кубани львица напала на четырехлетнюю девочку

В Краснодарском крае на представлении в передвижном цирке-шапито «Мондиаль» львица напала на четырехлетнюю девочку.

По информации издания «Кубанские новости», инцидент произошел вечером 28 октября в селе Успенское. Во время выступления дрессировщик не смог удержать животное, львица прорвала ограждение и набросилась на девочку в первом ряду, укусив ее за голову.

Пострадавшую доставили в местную больницу, где ей была сделана операция. Ее жизнь находится вне опасности. Медики намерены перевезти ее в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), предполагающей штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до шести лет.

Владелец передвижного цирка «Мондиаль», 51-летний частный предприниматель задержан правоохранительными органами.