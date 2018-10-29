В Грузии пройдет второй тур президентских выборов

Ни один из кандидатов в президенты Грузии не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов. В стране пройдет второй тур выборов, следует из данных ЦИК Грузии.

Во второй тур вышли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», и член оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе.

По итогам обработки 99,6% бюллетеней Зурабишвили набрала 38,7% голосов, Вашадзе — 37,7%. Второй тур президентских выборов должен пройти не позднее 1 декабря.

Накануне экзит-поллы разошлись в прогнозах: опрос, заказанный партией «Грузинская мечта», показал победу Зурабишвили в первом туре. Опросы, проведенные оппозицией, — что ни один из кандидатов не набирает 50% голосов.

Всего в выборах президента Грузии участвовали 25 кандидатов. Это были последние в стране выборы путем прямого голосования. С 2023 года президента будет выбирать избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.