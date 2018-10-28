В Грузии прошли выборы президента. Экзит-поллы правящей партии и оппозиции разошлись в прогнозах

В Грузии 28 октября прошли президентские выборы, главными соперниками на которых считаются Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта», и член оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе.

По данным экзит-поллов, проведенных по заказу, «Грузинской мечты», Зурабишвили побеждает в первом туре, набирая 52,3% голосов избирателей. Вашадзе набирает 28,1% голосов. Еще один кандидат — бывший спикер парламента Давид Бакрадзе, выдвинутый от оппозиционной партии «Европейская Грузия», — 9,2% голосов.

Согласно результатам экзит-полла, проведенного по заказу «Европейской Грузии», Вашадзе набирает 37% голосов, Зурабишвили — 34%, Бакрадзе — 17%. Исходя из этих данных, в стране должен пройти второй тур президентских выборов, поскольку ни один из кандидатов не набирает необходимых 50% голосов.

Результаты экзит-полла американской компании Edison Research, заказанного оппозиционным каналом «Рустави 2», также говорят, что ни один из кандидатов в президенты не выигрывает в первом туре. По данным Edison Research, Зурабишвили и Вашадзе набирают около 40% голосов, Бакрадзе — 10%.

В выборах президента Грузии участвовали 25 кандидатов. Это были последние в стране выборы путем прямого голосования. С 2023 года президента Грузии будет выбирать уже избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.