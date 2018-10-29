Против активистки «Другой России», вскрывшей вены на выставке полицейской техники, возбудили уголовное дело

В отношении активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной, вскрывшей себе вены на выставке «Интерполитех», возбудили уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН».

Об этом «Медиазоне» сообщила подруга Шалиной, участница «Pussy Riot» Мария Алехина. Подробности дела она не уточнила.

По словам Алехиной, 29 октября Шалину выпишут из НИИ скорой помощи имени Склифосовского и доставят на допрос.

Акция Шалиной на выставке полицейской техники «Интерполитех» прошла 25 октября. Активистка залезла на выставленный автозак, раскидала листовки со словами «ФСИН — это ад» и вскрыла себе вены. После этого она, стоя на крыше машины, около 10 минут рассказывала о положении заключенных в российских колониях. Шалину задержали и увезли в НИИ имени Склифосовского.