Мэрия Москвы согласовала «Русский марш»

Власти Москвы одобрила проведение националистического мероприятия «Русский марш» в московском районе Люблино 4 ноября. Об этом сообщил «Интерфаксу» один из организаторов акции Дмитрий Карасев.

Официальный документ, подтверждающий согласование, Карасев рассчитывает получить во вторник, 30 октября.

В мэрии ранее сообщили, что также одобрена заявка на шествие националистов по улицам Маршала Бирюзова, Маршала Василевского до станции метро «Щукинская». По этому маршруту в Москве ранее также проводился «Русский марш».

Другие заявки националистов на проведение шествий 4 ноября, поданные «Правым блоком», «Институтом национальной политики» и «Русской правозащитной лиги», организовывавшим «Русский марш» в 2017 году, мэрия ранее отклонила.

«Русские марши» в Москве проводятся в День народного единства, 4 ноября, с начала 2000 годов. Последние несколько лет 4 ноября в Москве «Русские марши» одновременно проводятся в Люблино и в Щукино.