Мэр Волоколамска ушел в отставку. Он поддерживал протесты против мусорного полигона «Ядрово»

Мэр Волоколамска Петр Лазарев подал в отставку со своего поста по состоянию здоровья. Его обязанности будет исполнять первый заместитель главы городского поселения Татьяна Мозырь, сообщает ТАСС.

На вопрос «Медузы», сам ли он ушел в отставку или его вынудили уйти, Лазарев отвечать отказался. По поводу состояния своего здоровья Лазарев сказал, что подорвал его в том числе тогда, когда вместе с жителями боролся против мусорного полигона «Ядрово», «когда что-то пытался исправить».

«Я считаю, что-то получилось, по крайней мере, планировали сделать дегазацию полигона в 2019 году, а сделано было в 2018 году», — сказал он корреспонденту «Медузы».

Петр Лазарев был избран главой Волоколамска в ноябре 2016 года. Он активно поддерживал протест местных жителей против мусорного полигона «Ядрово», давая разрешения на проведение митингов.

В апреле, накануне очередного митинга, правоохранительные органы провели обыски в доме Лазарева и в администрации городского поселения. Тогда мэр связывал действия полиции с его позицией по мусорному полигону.