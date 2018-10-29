«Лестер» подтвердил, что владелец клуба погиб при крушении вертолета

Футбольный клуб «Лестер» подтвердил, что его владелец Вишай Шривадданапрабхи находился на борту вертолета, разбившегося 27 октября. Вместе с ним погибли еще четыре человека.

Авиакатастрофа произошла в 20.30 по местному времени — приблизительно через час после завершения матча между «Лестером» и «Вест Хэмом». Официально о гибели Шривадданапрабхи не сообщалось, хотя вертолет принадлежал ему — и он обычно прилетал на стадион и улетал с него на вертолете.

Точных данных о том, кто еще был на борту вместе с Шривадданапрабхи, пока нет. По неофициальной информации в нем также могла находиться дочь таиландского миллиардера.

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