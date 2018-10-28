В Великобритании разбился вертолет владельца футбольного клуба «Лестер». Главное

Ben Stansall / AFP / Scanpix / LETA

Вертолет владельца клуба «Лестер» Вишая Шривадданапрабхи разбился 27 октября. Это произошло в 20:30 по местному времени (22:30 по Москве) — через час после окончания матча между «Лестером» и «Вэст Хэмом» на домашней арене «Лестера», расположенной в одноименном городе. Вертолет взлетел с футбольного поля, упал на парковке для персонала клуба, расположенной в 200 метрах от стадиона, и взорвался. После крушения полиция эвакуировала людей, которые еще находились на стадионе.

Шривадданапрабха был в вертолете во время крушения, сообщает BBC со ссылкой на источник, близкий к семье бизнесмена. По информации The Independent, на борту находились четыре человека, в том числе владелец «Лестера», его жена, еще один член семьи и пилот. Официальной информации о жертвах аварии пока нет. Британские СМИ отмечают, что владелец «Лестера» прилетал на вертолете на каждую домашнюю игру своего клуба; 27 октября он также был на стадионе.

Причиной катастрофы, по предварительным данным, стал отказ . По словам очевидцев, вертолет Шривадданапрабхи поднялся над трибунами стадиона, после чего стал кружиться вокруг своей оси и терять высоту. Когда он рухнул на парковку и загорелся, к нему сразу подбежали полицейские, находившиеся на стадионе, и начали тушить пламя и разбивать стекла кабины, пишет The Telegraph.

Вишай Шривадданапрабха — один из богатейших людей в Таиланде. Бизнесмен владеет сетью магазинов duty free в таиландских аэропортах; журнал Forbes оценивает его состояние в 4,9 миллиарда долларов. Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году за 50 миллионов долларов. При нем клуб в 2016 году выиграл английскую Премьер-лигу — впервые в своей истории. Также бизнесмен с мая 2017 года владеет бельгийским клубом «Ауд-Хеверле Левен».

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Ольга Корелина