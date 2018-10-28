В Великобритании разбился вертолет владельца футбольного клуба «Лестер». Главное

Вертолет владельца клуба «Лестер» Вишая Шривадданапрабхи разбился 27 октября. Это произошло в 20:30 по местному времени (22:30 по Москве) — через час после окончания матча между «Лестером» и «Вэст Хэмом» на домашней арене «Лестера», расположенной в одноименном городе. Вертолет взлетел с футбольного поля, упал на парковке для персонала клуба, расположенной в 200 метрах от стадиона, и взорвался. После крушения полиция эвакуировала людей, которые еще находились на стадионе.
Шривадданапрабха был в вертолете во время крушения, сообщает BBC со ссылкой на источник, близкий к семье бизнесмена. По информации The Independent, на борту находились четыре человека, в том числе владелец «Лестера», его жена, еще один член семьи и пилот. Официальной информации о жертвах аварии пока нет. Британские СМИ отмечают, что владелец «Лестера» прилетал на вертолете на каждую домашнюю игру своего клуба; 27 октября он также был на стадионе.
Причиной катастрофы, по предварительным данным, стал отказ рулевого винта. По словам очевидцев, вертолет Шривадданапрабхи поднялся над трибунами стадиона, после чего стал кружиться вокруг своей оси и терять высоту. Когда он рухнул на парковку и загорелся, к нему сразу подбежали полицейские, находившиеся на стадионе, и начали тушить пламя и разбивать стекла кабины, пишет The Telegraph.
Вишай Шривадданапрабха — один из богатейших людей в Таиланде. Бизнесмен владеет сетью магазинов duty free в таиландских аэропортах; журнал Forbes оценивает его состояние в 4,9 миллиарда долларов. Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году за 50 миллионов долларов. При нем клуб в 2016 году выиграл английскую Премьер-лигу — впервые в своей истории. Также бизнесмен с мая 2017 года владеет бельгийским клубом «Ауд-Хеверле Левен».