Ангела Меркель решила покинуть пост главы партии ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель решила покинуть пост главы партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

На совещании руководства ХДС Меркель заявила, что не будет участвовать в новых выборах главы партии, которые должны пройти в начале декабря, пишет Bloomberg. Об этом со ссылкой на источники также сообщают BBC и Reuters.

При этом Меркель выразила желание остаться на посту канцлера Германии, пишет немецкое издание Zeit.

Ангела Меркель была главой ХДС с 2000 года.

Накануне в немецкой федеральной земле Гессен прошли выборы в региональный парламент. ХДС победила на них, но потеряла 11% голосов по сравнению с прошлыми выборами в 2013 году.

Правящий блок партий ХДС и «Христианско-социальный союз» (ХСС) теряет популярность у немецких избирателей. Результаты опроса в октябре показали, что если бы выборы в бундестаг прошли сейчас, за ХДС/ХСС проголосовали бы всего 26% избирателей. Это самый низкий показатель в истории блока.

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