Вертолет владельца клуба «Лестер» разбился после матча Премьер-лиги возле стадиона

Вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер», миллиардера Вишая Шривадданапрабхи, вечером 27 октября разбился возле стадиона в Лестере.

На момент публикации новости не было известно, находился ли Шривадданапрабха на борту; The Guardian упоминает «неподтвержденные сообщения» о том, что бизнесмен был в вертолете в момент аварии.

Официальных данных о погибших и пострадавших в результате катастрофы нет.

По словам очевидцев, вертолет разбился на парковке возле стадиона вскоре после взлета с футбольного поля. Предположительно, у него отказал рулевой винт. Это произошло примерно через полчаса после матча «Лестера» с «Вест Хэмом»; как пишет BBC News, Шривадданапрабха улетал на вертолете домой со стадиона после каждой игры.

Тайский бизнесмен, миллиардер Вишай Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. При нем клуб в 2016 году выиграл английскую Премьер-лигу впервые в своей истории.